الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن الموقف في غزة “مقلق للغاية”

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الموقف في قطاع غزة مقلق للغاية، إثر تصاعد حدة التوتر بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن واشنطن “تراقب عن كثب التطورات في قطاع غزة، وإن الموقف مقلق للغاية “.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت، في إيجاز صحفي، إلى أن إسرائيل “لها الحق في الدفاع عن نفسها”، منددة “بهجمات الصواريخ على إسرائيل”.

ودعت الخارجية الأمريكية إلى “وضع حد لهذا العنف المدمر”، على حد قول هيذر ناورت.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية أغارت على أكثر من 150 هدفًا في غزة خلال الليل، بينما أطلق مقاومون فلسطينيون عشرات الصواريخ صوب إسرائيل منها صاروخ طويل المدى استهدف العمق الإسرائيلي، في تصعيد للقتال على الرغم من محادثات بشأن تهدئة لتجنب نشوب حرب شاملة.