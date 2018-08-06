جون بولتون: إغلاق مضيق هرمز سيكون أكبر خطأ ترتكبه إيران

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الإثنين، إن غلق مضيق هرمز سيكون أكبر خطأ ترتكبه إيران، لكنه يعتقد أن طهران تطلق تهديدات “جوفاء”.

وأضاف أنه إذا أرادت إيران تفادي معاودة فرض العقوبات الأمريكية عليها “فينبغي أن تقبل عرض الرئيس دونالد ترامب للتفاوض”.

وعندما سئل عما قد يفعله قادة إيران، أجاب: “يستطيعون قبول عرض الرئيس للتفاوض معهم والتخلي عن برامجهم للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بشكل كامل، ويمكن التحقق منه فعليًا وليس بموجب الشروط المجحفة للاتفاق النووي الإيراني والتي لم تكن مرضية”.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية: “إذا كانت إيران جادة بالفعل فستجلس على الطاولة، سنعرف إن كانوا (جادين) أم لا”.