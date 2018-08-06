وسط تصاعد احتجاجات.. إقالة قائد شرطة طهران‎

أقالت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، اللواء عباس علي محمديان قائد شرطة العاصمة طهران، وسط احتجاجات شعبية متصاعدة ضد النظام والحكومة، وقوات الأمن التي غالبًا ما تواجه المتظاهرين المطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية بقمع شديد.

وقال القائد العام للشرطة الایرانیة العمید حسین أشتري، في بيان مقتضب نشرته وسائل إعلام رسمية، إن “القيادة العامة قررت إعفاء رئيس شرطة العاصمة الكبرى طهران اللواء عباس علي محمديان من مهامه، وتعيين اللواء علي رضا لطفي بدلًا منه”.

ولم يوضح العميد حسين اشتري سبب إعفاء قائد شرطة طهران، فيما رجحت تقارير صحافية أنه “يأتي على خلفية مقتل أحد المتظاهرين برصاص قوات الأمن، مساء يوم السبت الماضي، في مدينة كرج الواقعة غربي العاصمة طهران”.

ويرجح متابعون للشأن الإيراني أن تتصاعد الاحتجاجات في ظل دخول الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.