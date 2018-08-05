بعد مقتل متظاهر.. مسؤول إيراني: نتعامل مع المحتجين بـ”الحوار”

زعم المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية سلمان ساماني، أن قوات الشرطة في بلده تسعى إلى التعامل مع الاحتجاجات الشعبية الغاضبة على الأوضاع الاقتصادية، “عبر الحوار وبأقل درجة ممكنة من التوتر”.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن مقتل متظاهر في مدينة كرج غرب العاصمة طهران.

وقال ساماني لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيران”yjc.ir”، إن “الدعوات للتظاهر والاحتجاج تحت عناوين الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية ليست تجمعات قانونية، ذات منشأ خارجي، ويتم الترويج لها من خلال أشخاص في الداخل عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أن “قوات الشرطة ورجال الأمن يسعون للتعامل مع هذه التجمعات من خلال الحوار، وبأقل درجة ممكنة من التوتر، وفي بعض الحالات عندما يتم التعرض للممتلكات العامة، يتم التعامل مع الموضوع وفق القانون”.

بدوره، اتهم قائد الشرطة في إيران العميد حسين أشتري، “البعض” دون تسميتهم، أنهم “یحاولون العبث بالأمن الإیراني”.

وأعلن المدعي العام في مدينة كرج، حاجي رضا شاكرمي، في وقت سابق من الأحد، مقتل متظاهر يدعى رضا أوتادي الليلة الماضية.

وقال شاكرمي لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، إن “المتظاهر البالغ من العمر 26 عامًا، لقي مصرعه عندما أطلق مسلحون النار على محتجين في مدينة كرج الواقعة غرب طهران”.

وتتواصل الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية ضد النظام والحكومة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بقمع المتظاهرين، وفرض إجراءات أمنية مشددة في بعض المناطق لا سيما في العاصمة طهران.