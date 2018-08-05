الاحتجاجات تعم طهران بعد مقتل متظاهر والسلطات تحجب الإنترنت (صور)

عادت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام والحكومة الإيرانية، مساء اليوم الأحد، في مناطق واسعة من البلاد، تركزت في معظمها بالعاصمة طهران، عقب إعلان السلطات مقتل أحد المتظاهرين في احتجاجات الليلة الماضية.

وقالت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات إن “احتجاجات انطلقت مساء اليوم في مناطق بالعاصمة طهران وشيراز وكازرون وبوشهر”، مضيفة أن “مدينة كرج غرب العاصمة طهران تشهد احتجاجات واسعة على خلفية مقتل متظاهر”.

وأشارت قناة “در” التابعة للمعارضة الإيرانية، إلى أنه “على الرغم من الإنتشار العسكري لقوات الشرطة ومكافحة الشغب في مدينة كرج، تشهد المدينة احتجاجات واسعة ضد النظام والحكومة في شوارعها العامة”.

ونقلت القناة عن مصادر ميدانية قولها إن “السلطات الحكومية قامت بقطع شبكة الإنترنت والاتصالات الخلوية لمنع تغطية الاحتجاجات”، مضيفة أن “المتظاهرين هتفوا ضد النظام ورموز السلطة وفي مقدمتهم المرشد علي خامنئي”.

وكان المدعي العام في مدينة كرج، حاجي رضا شاكرمي، أعلن في وقت سابق من اليوم مقتل متظاهر يدعى “رضا اوتادي” الليلة الماضية (السبت).

وقال شاكرمي لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، إن “رضا اوتادي، البالغ من العمر 26 عامًا، لقي مصرعه عندما أطلق مسلحون النار على محتجين في مدينة كرج الواقعة غرب العاصمة طهران”.

وزعم قائد الشرطة الایرانیة العمید حسین أشتري، أن البلاد “لا تواجه أي مشكلة أمنیة وبعض الإحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من إيران مألوفة في عدد من مناطق العالم”.