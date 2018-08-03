وسط دعوات للتظاهر.. أكراد ألمانيا يرفضون استقبال أردوغان على السجادة الحمراء

كشف موقع “أحوال” الكردي عن عزم الجالية الكردية في ألمانيا تنظيم مظاهرة كبيرة عند بوابة براندنبورغ التاريخية في برلين، خلال الزيارة المزمعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة الألمانية نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال نائب رئيس الجالية الكردية محمد تانريفردي، في تصريحات لوكالة “الأنباء الألمانية”، يوم الجمعة: “نحن غير موافقين على بسط السجادة الحمراء هنا لأردوغان”، مضيفًا أنه سيُجرى الحشد للمظاهرة على مستوى ألمانيا والسعي نحو إشراك منظمات ونواب برلمانيين فيها.

وتوقع تانريفردي أن يتراوح عدد المشاركين بين 10 آلاف و20 ألف متظاهر، مؤكدًا أنها “ستكون فعالية حاشدة”.

وتعتزم الجالية الكردية خلال المظاهرة المزمعة أمام بوابة براندبورج تجديد المطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في تركيا، والتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان والعملية العسكرية التركية ضد قوات حماية الشعب الكردية شمالي سورية.

يذكر أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير دعا أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه مؤخرًا رئيسًا لتركيا، لزيارة ألمانيا، إلا أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان سيجري استقبال أردوغان بمراسم تشريفية كاملة أم لا.

لكن من المقرر أن يعقبها أخرى يقوم بها وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير لأنقرة في أكتوبر/ تشرين الأول العام الحالي، ويرافقه فيها وفد يضم 80 شخصية والهدف إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الدبلوماسية.

وتتضمن الزيارة أول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة، المعطلة منذ سنوات، وهي من شأنها تحديد مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا، وهناك أكثر من 7100 شركة ألمانية تعمل على أراضيها.