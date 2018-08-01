أردوغان يدعو مجددًا لتطبيق عقوبة الإعدام في تركيا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته إلى ضرورة عودة العمل بعقوبة الإعدام، معربًا عن استعداده للمصادقة على قانون يفرض تلك العقوبة في حال تمريره من البرلمان التركي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، اليوم الأربعاء، في مدينة سيواس وسط البلاد خلال مراسم تشييع امرأة وطفلها الرضيع، قُتلا في هجوم تتهم أنقرة مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني بارتكابه بمدينة هكاري جنوب شرق تركيا.

وقال أردوغان تعليقًا على قانون الإعدام: “تعلمون حساسيتي فيما يتعلق بموضوع الإعدام، فكل ما في الأمر هو مروره من البرلمان، فعند ذلك لن يكون هناك شيء اسمه عدم موافقة من قبلي. أنا أوافق؛ لأننا ندرك العقاب الذي يستحقه هؤلاء القتلة”

وتابع: “نحن نعلم أيضًا أن هؤلاء سيدفعون بالمثل، ثمن هذه المجزرة التي قاموا بها وإن شاء الله هناك خطوات سنتخذها بهذا الخصوص”.

وسبق أن طالب أردوغان بتطبيق العقوبة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز من العام قبل الماضي، مؤكدًا أنه سيصادق فورًا على قانون بهذا الصدد في حال أقره البرلمان. وعلى الفور حذّر الاتحاد الأوروبي الحكومة التركية من مغبة اتخاذ تلك الخطوة، مؤكدًا أنها في حال أعادت تلك العقوبة عليها أن تنسى تمامًا موضوع الانضمام لعضوية الاتحاد.