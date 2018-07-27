صحيفة: أردوغان يخطط لزيارة رسمية لألمانيا

قالت صحيفة بيلد الألمانية في نسختها التي تصدر يوم السبت نقلا عن مصادر حكومية في برلين وأنقرة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة رسمية إلى ألمانيا ربما في أواخر سبتمبر/ أيلول.

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن هذه ستكون أول زيارة رسمية لأردوغان إلى ألمانيا منذ عام 2014، والأولى أيضا منذ توليه رئاسة تركيا.

وتعكس خطط الزيارة جهودا لإعادة بناء العلاقات بين البلدين بعدما توترت بسبب سلسلة من النزاعات بسبب حملة تركيا الأمنية عقب محاولة الانقلاب في 2016 واعتقال مواطنين وصحفيين ألمانا.

وتتضمن الزيارة الرسمية استقبالا من جانب الرئيس الألماني وحرس الشرف ومأدبة طعام رسمية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحكومتين.

كان وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جابرييل قد قال في يناير/ كانون الثاني إنه اتفق مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على بذل كل جهد ممكن لتحسين العلاقات بين عضوي حلف شمال الأطلسي والشريكين التجاريين.