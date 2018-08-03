سيناتور أمريكي بارز يطالب بحماية الشعب الإيراني “الشجاع”

طالب السيناتور الأمريكي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، تيد كروز، بحماية المتظاهرين الإيرانيين الذين يواصلون تظاهرهم في الشوارع العامة ضد نظام الملالي.

وقال تيد كروز في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن “أمريكا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعها لحماية المتظاهرين الإيرانيين، لقد قام الشعب الإيراني الشجاع بالخروج إلى الشوارع ليصرخ ويهتف ضد الملالي”.

وتشهد مختلف المدن الإيرانية لليوم الرابع على التوالي احتجاجات ضد النظام والحكومة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، فضلًا عن البطالة التي أصبحت إحدى الخصائص الهيكلية التي تميز بها الاقتصاد الإيراني في ظل غياب خطط حكومية جادة.

ورفع المتظاهرون خلال هذه الأيام شعارات منها “الموت لخامنئي، ارحل يا خامنئي، والشعب الغيور لن يسكت على الظلم والجوع”.

وعادة ما يضطر النظام الإيراني إلى مواجهة تلك الاحتجاجات الشعبية السلمية باستخدام القوة الأمنية المفرطة التي تتمثل بالقمع والاعتقال.