من أصفهان إلى طهران.. “الموت لخامنئي” شعار احتجاجات مشتعلة في إيران (فيديو)

تواصلت المظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران، الخميس، وتحوّلت لاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد رفع المحتجين شعار “الموت لخامنئي”، الذي يحمّله المتظاهرون المسؤولية عن تدهور الأوضاع في البلاد بوصفه “المرشد الأعلى”.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثها ناشطون على موقع ” يوتيوب” جانبًا من المظاهرات الغاضبة على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، خاصة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية على طهران.

وأضرم محتجون النار في حاويات النفايات قرب ميدان “ولي عصر” في طهران، كما نشروا مقتطفات من الاحتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتركزت المظاهرات في تقاطع “ولي عصر” وسط طهران، بالتزامن مع تظاهرات أخرى مستمرة في مدن مشهد وشيراز وأصفهان وكرج وأراك ونجف آباد وشاهين شهر.

وتندلع مظاهرات بين الحين والآخر في إيران؛ احتجاجًا على النظام الحالي، إلا أنها تُواجه غالبًا بقمع من السلطات، خاصة من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري.