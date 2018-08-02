ترامب يشكر كيم لإعادة رفات قتلى الحرب الكورية ويتطلع لمقابلته قريبًا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتطلع لمقابلة كيم جونغ أون قريبًا، وشكر الزعيم الكوري الشمالي لإعادة رفات يعتقد أنه لجنود أمريكيين قُتلوا في الحرب الكورية التي دارت من عام 1950 إلى عام 1953 إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر “الزعيم كيم جونغ أون أشكرك لوفائك بوعدك وبدء عملية إعادة رفات أحبائنا العظماء المفقودين.. لست مندهشًا على الإطلاق من اتخاذك هذه الخطوة الكريمة”.

وأضاف “كما أشكرك على خطابك الطيب وأتطلع لمقابلتك قريبًا”. ولم يذكر ترامب المزيد من التفاصيل.

وفي مراسم مهيبة استقبلت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، رفاتًا قالت إن من المفترض أنه يشمل أمريكيين قُتلوا في الحرب الكورية، وشكرت كوريا الشمالية لوفائها بوعد قطعته خلال قمة عُقدت في يونيو/ حزيران بإعادتهم.

ولم يسلّم الكوريون الشماليون سوى بطاقة هوية واحدة، وهو ما يسلط الضوء على الطريق الطويل الذي ينتظر جهود الجيش الأمريكي للتعرف على هويات الرفات الموجود داخل 55 صندوقًا قدمتها كوريا الشمالية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وأشاد نائب الرئيس مايك بنس بوصول الرفات إلى هاواي باعتباره دليلًا على نجاح القمة التي عقدها الرئيس دونالد ترامب في يونيو/ حزيران مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون.

ويقول منتقدون إن القمة لم تنجح حتى الآن في تنفيذ الوعود باتخاذ بيونغ يانغ خطوات نحو نزع سلاحها النووي.

وقال بنس الذي حارب والده في الحرب الكورية “أعلم أن الرئيس ترامب ممتن لأن الزعيم كيم نفذ وعده، ونرى اليوم هذا التقدم الملموس بجهودنا لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية”.

ولا يزال 7700 جندي أمريكي شاركوا في الحرب الكورية في عداد المفقودين. وفقد قرابة 5300 فيما أصبحت الآن كوريا الشمالية.

وخسرت دول أخرى تحت قيادة الأمم المتحدة جنودًا لا يزالون في عداد المفقودين مثل بريطانيا واستراليا وكندا.

وفي كلمته بقاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة في هاواي، قال بنس إنه “واثق أن أمريكيين قتلوا في الحرب بين الصناديق الملفوفة بالعلم التي وصلت إلى هاواي يوم الأربعاء”.

ونقل الجيش الأمريكي الرفات جوًا من قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية بعد أن خضع لمراجعة أولية.

ويقول خبراء، إن تحديد هوية الرفات الذي يرجع لعشرات السنين يمكن أن يستغرق من أيام إلى عقود.

واعتُبر الوعد بنقل رفات قتلى الحرب بادرة حسن نية من كيم خلال قمة سنغافورة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنها تدرس احتمال إرسال أفراد إلى كوريا الشمالية للبحث عن مزيد من الرفات.