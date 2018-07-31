مجلس الأمن يرفض مقترحات روسية وصينية بشأن عقوبات كوريا الشمالية

رفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مقترحات روسية وصينية تقترح تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

جاء ذلك على لسان رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير السويدي، أولوف سكوغ، خلال مؤتمر صحفي له في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

ورأى سكوغ أنه من الأفضل الإبقاء على العقوبات الدولية المفروضة علي بيونغ يانع “حتى نرى تقدمًا حقيقيًا في مجال نزع السلاح النووي”.

وأضاف أن “الوضع حاليًا بالنسبة لملف كوريا الشمالية يعد أفضل بكثير مما كان عليه قبل 6 أشهر”.

وأشار سكوغ إلى أنه “توجد مقترحات مقدمة من روسيا والصين بشأن تخفيف العقوبات”.

وتابع قائلًا: “لكن نعتقد أنه لم يتم إحراز تقدم بعد في مجال نزع السلاح النووي، ولذلك من الأفضل أن نستمر في مسارنا الحالي بالمجلس”.

وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، بموجب قرارات اتخذها مجلس الأمن، منذُ عام 2006، وذلك بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

وعقد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قمة تاريخية في سنغافورة، يوم 12 من شهر يونيو/حزيران الماضي، بعد عقود من القطيعة بين بلديهما.

ووقع الطرفان اتفاقًا تعهدا من خلاله بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، وتقديم ضمانات أمنية أمريكية.