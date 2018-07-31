إندونيسيا تدعو زعيم كوريا الشمالية لحضور افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

كشف مسؤولون أن إندونيسيا وجهت الدعوة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا في الـ 18 من أغسطس/ آب بعد توجيه دعوة مماثلة لرئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن.

ومن المرجح أن تكون الكوريتان محل تركيز خلال دورة الألعاب الآسيوية، لا سيما في ظل شكوك في الآونة الأخيرة بشأن تعهد كيم العمل على نزع السلاح النووي خلال اجتماع القمة الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو/ حزيران.

واتفق وزراء من الكوريتين في أبريل/ نيسان على العمل من أجل تشكيل وفد موحّد من البلدين للمشاركة معًا في موكب اللاعبين خلال مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التي تقام خلال شهري أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول.

وزار وفد إندونيسي -برئاسة وزير التنسيق لشؤون التنمية البشرية والثقافية بوان ماهاراني- كوريا الشمالية في الأسبوع الحالي واجتمع مع كيم يونج نام الرئيس الشرفي لكوريا الشمالية ورئيس مجلس الشعب الأعلى.

وناقش ماهاراني خلال زيارته العلاقات بين الكوريتين، وكذلك قضايا إقليمية وأداء الشرطة الإندونيسية في مكافحة التشدد.

تأتي زيارة بيونغيانغ بعد تسليم دعوة مماثلة في سول الأسبوع الماضي.