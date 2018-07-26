“التعاون الخليجي” يدعو مجلس الأمن لوقف انتهاكات الحوثيين للملاحة الدولية

دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي، إلى وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي اليمنية للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان للمجلس، ردًا على استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، أمس الأربعاء.

وأعرب الزياني، عن إدانته الشديدة للاعتداء الحوثي ضد ناقلتي النفط.

وقال إن الاعتداء “عمل إرهابي جبان يعكس التهديد الكبير الذي تمثله جماعة الحوثي على حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، والأمن والسلم الإقليمي”.

ودعا الزياني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس الأمن الدولي إلى “ممارسة مسؤولياتهما القانونية والسياسية لردع جماعة الحوثي، ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي”.

ويوم الأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تعرض ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل ميليشيا الحوثي، في البحر الأحمر، بعد عبورهما مضيق باب المندب.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية، أسفر الهجوم عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين، ولم تقع أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر، ويجري سحب الناقلة المتضررة إلى أقرب مرفأ سعودي.