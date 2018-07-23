مجلس الأمن يدعو إلى مراقبة الانتخابات في أفغانستان

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إلى ضرورة إيفاد بعثات مناسبة لمراقبة الانتخابات البرلمانية ومجالس المقاطعات المزمع عقدها بأفغانستان في 30 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، والانتخابات الرئاسية العام 2019.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس خلال جلسة المشاورات المغلقة بشأن الوضع في أفغانستان، المنعقدة حاليًا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وشدد البيان على أهمية “مواجهة التحديات المتبقية لإجراء الانتخابات والتعجيل بإحراز تقدم في الأعمال التحضيرية لها، وهو ما يستدعي القيام دون تأخير بإنجاز المسائل المعلقة بما في ذلك الموافقة على أسماء المرشحين وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لجميع الناخبين المسجلين، إضافة لنشر قائمة نهائية للمرشحين”.

وأكد على ضرورة “إنشاء المؤسسات الديمقراطية المستدامة في أفغانستان على أساس انتخابات جامعة وشفافة وذات مصداقية، وتعزيز المشاركة الكاملة للمرأة وكذلك أفراد الأقليات العرقية والدينية واللغوية، كناخبين ومرشحين على حد سواء”.

ودعا إلى الالتزام القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

وحث جميع الأطراف المعنية على التقيد بالشروط الأساسية المنصوص عليها في قانون الانتخابات وجميع الأنظمة الأخرى ذات الصلة، والالتزام بأعلى معايير النزاهة في جميع مراحل هذه العملية المهمة.

وأشار بيان المجلس إلى الدور المحوري الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بالتشاور مع حكومة البلاد في دعم تنظيم الانتخابات وتعزيز جهود الإصلاح الانتخابي.

وطلب من بعثة الأمم المتحدة أن تقدم معلومات مستكملة إلى أعضاء المجلس عن التطورات الرئيسية والتقدم المحرز فيما يتعلق بالأعمال التحضيرية للانتخابات في غضون شهر واحد.