ظريف أمام البرلمان الإيراني لمناقشة دعوة ترامب للحوار دون شروط

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علي نجفي اليوم الأربعاء، عن جلسة ستعقد الأسبوع المقبل بين اللجنة ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لمراجعة آخر التطورات في مجال الشؤون الخارجية والدولية، والتفاوض مع الولايات المتحدة عقب إعلان رئيسها دونالد ترامب، عن استعداداه الحوار مع طهران دون شروط مسبقة.

وقال نجفي في تصريح لوكالة الطلبة للأنباء “ايسنا”، إن “لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ستستضيف وزير الخارجية محمد جواد ظريف يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة التفاوض مع الولايات المتحدة، وعرض آخر التطورات في مجال الشؤون الخارجية والدولية”.

وأفاد نجفي بأن “ظريف سيتوجه بعد الاجتماع إلى البرلمان، للإجابة على أسئلة بعض النواب”، مضيفًا أنه “من المتوقع أن تتم مناقشة موضوع مقترح الرئيس الأمريكي للتفاوض دون شرط مسبق مع رئيس البلاد في هذا الاجتماع”.

وكان حسام الدين آشنا، المستشار الإعلامي والثقافي للرئيس الإيراني حسن روحاني، قد دعا في وقت سابق اليوم، الرئيس الأمريكي إلى وقف ما أسماها بـ”الحرب الاقتصادية ضد إيران، ثم الدعوة إلى الحوار مع المسؤولين الإيرانيين”، وهو الشرط الوحيد الذي تطلبه طهران من واشنطن.

وقال آشنا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن “ادعاء التفاوض دون شروط مسبقة يناقض الانسحاب من الاتفاق النووي”، مضيفًا أنه “بالإعلان عن عودة العقوبات ستبدأ حرب اقتصادية ضدنا، أوقفوا هذه الحرب وعندها اطلبوا التفاوض”.

كما رفع الحرس الثوري عبر قائده اللواء محمد علي جعفري، سقف مطالبه برفض الحوار بالمطلق، مشددًا على أن “الشعب سيمنع المسؤولين الإيرانيين من التفاوض مجددًا مع الشيطان الأكبر”، في أشارة منه إلى الولايات المتحدة.

وقال اللواء جعفري مخاطبًا ترامب إن “إيران ليست كوريا الشمالية لتوافق على عرضك، الإيرانيون لن يسمحوا لمسؤوليهم بالتفاوض مع الشيطان الأكبر، سيبقى التفاوض حلمًا واهيًا لن يتحقق”، لافتًا إلى أن “مسؤولي الجمهورية يعلمون جيدًا سيناريوهات ترامب الحمقاء واختبروها مرارًا”.