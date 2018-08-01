الفوضى تعم شوارع هاراري بعد صدور نتائج الرئاسة في زيمبابوي (صور)

عمت شوارع هاراري عاصمة زيمبابوي الفوضى والعنف، إثر صدور نتائج الرئاسة، التي فاز بها الحزب الحاكم بالأغلبية.

وقتل جنود من جيش زيمبابوي شخصًا بالرصاص، قرب محطة للحافلات وسط هاراري اليوم الأربعاء، بعد انتشار قوات الجيش لإخماد احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أجريت هذا الأسبوع، وفق شهودعيان.

وقال شاهدان من رويترز إن دوي أعيرة نارية لأسلحة آلية، تردد في شوارع هاراري عاصمة زيمبابوي اليوم، بعدما اشتبك أنصار للمعارضة مع الشرطة.

وأضافا أن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش شوهدت أيضًا وهي تحلق في سماء المدينة.