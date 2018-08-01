الحزب الحاكم في زيمبابوي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان

أعلنت مفوضية الانتخابات في زيمبابوي اليوم الأربعاء، عن فوز حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم بأغلبية المقاعد في البرلمان. بعد أن اكتسح الدوائر الانتخابية في المناطق الريفية بفارق كبير.

وأظهرت النتائج الرسمية، أن الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس إيمرسون مناناجوا بصدد تحقيق أغلبية كبيرة بعدما حصل على 109 مقاعد مقابل 41 مقعدا لحركة التغيير الديمقراطي المعارضة، فيما لم تعلن المفوضية نتيجة 58 مقعدا أخرى بعد.

ويحتاج حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية، الفوز بثلاثين مقعدا آخر ليحقق أغلبية الثلثين في البرلمان الذي يتشكل من 210 مقاعد، وهو ما يسمح له بتغيير الدستور كما يشاء.

وفازت حركة التغيير الديمقراطي المعارضة التي يقودها نلسون شاميسا في أغلب المراكز الحضرية حيث تتمتع بتأييد الأغلبية.

وجاء إفراج مفوضية الانتخابات عن هذه النتائج، بعد يوم من اتهام المعارضة لها بتأخيرها عمدا لصالح الحزب الحاكم.

وتحدثت المعارضة عن وقوع مخالفات في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس روبرت موجابي في نوفمبر تشرين الثاني.