الشرطة الهندية تبحث عن 8 رجال يشتبه بتورطهم في اغتصاب “ماعز”

المصدر: ا ف ب

تلاحق الشرطة الهندية، في شمال البلاد، ثمانية رجال متهمين بممارسة الجنس مع ماعز حامل، ما أدى إلى نفوقها.

وضبط مالك الماعز ثلاثة رجال يعتدون جنسيًا على الحيوان في الليل، الأسبوع الماضي

وأخذ طبيب بيطري عينات من جيفة الحيوان لتحديد أسباب نفوق الماعز.

ويواجه المطلوبون أمنيًا في إحدى مناطق ولاية هاريانا على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة نيودلهي، تهمًا تتعلق بارتكاب أعمال وحشية بحق حيوانات.

وفي الهند، قانون يمنع “العلاقات الجنسية المخالفة للطبيعة”، بما فيها العلاقات المثلية.

وذكر المتحدث باسم الشرطة نازنين بهاسين: “حددنا هوية ثلاثة من المشتبه بهم الثمانية”.