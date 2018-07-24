ترامب: روسيا ستسعى بقوة إلى ترجيح كفة الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن موسكو ستعمل بقوة لترجيح كفة الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك على الرغم مما خلصت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية من أن روسيا حاولت إيصال ترامب إلى البيت الأبيض العام 2016.

وكتب ترامب على تويتر قائلًا:”أنا قلق للغاية من أن روسيا ستقاتل باستماتة بغية أن يكون لها تأثير على الانتخابات المقبلة، واستنادًا على حقيقة أنه لم يكن هناك رئيس أكثر صرامة مني (في التعامل) مع روسيا، فسيضغطون بقوة لصالح الديمقراطيين، هم قطعًا لا يريدون ترامب”.

وذكر مسؤولو المخابرات الأمريكية، أن المساعي الروسية لتقويض الانتخابات مستمرة، وهي الآن تستهدف انتخابات الكونغرس في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويحتاج الديمقراطيون لاقتناص مقعدين من أجل السيطرة على مجلس الشيوخ، وإلى 23 مقعدًا للهيمنة على مجلس النواب.

وأثار ظهور ترامب مع بوتين في قمة هلسنكي في 16 تموز/يوليو الجاري، انتقادات شديدة في الولايات المتحدة، بعدما تجنّب تحميل الرئيس الروسي المسؤولية عن التدخل في الانتخابات، ويتهم منتقدون ترامب بالوقوف مع روسيا على حساب بلاده بتقاعسه عن فعل ذلك.

في غضون ذلك، ذكر رئيس مجلس النواب بول رايان، اليوم الثلاثاء، أنه “لن يتم توجيه الدعوة لبوتين لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس إذا زار واشنطن في الخريف”، مضيفًا أن “هذا الامتياز قاصر على الحلفاء”.

وقال الجمهوري رايان للصحفيين:”ما يهم هو الرسالة (التي تبعث بها عدم دعوة بوتين)، وإذا أوقفت الرسالة التدخل في (شؤون) بلادنا، وانتهاك سيادتنا، حينئذ سأؤيد ذلك (دعوة بوتين)”.

وأضاف:”لن نوجه له دعوة بالتأكيد إلى جلسة مشتركة… فهذا قاصر على الحلفاء”.