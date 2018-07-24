بوتين يقرر زيارة الهند أكتوبر المقبل

المصدر: ا ف ب

يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء، مستشار الكرملين يوري أوشاكوف.

وصرح أوشاكوف للصحافيين “نستعد لزيارة الرئيس الروسي للهند التي ستجري في تشرين الأول/أكتوبر. ستكون حدثًا رئيسًا بالنسبة إلى علاقاتنا الثنائية”.

وفي إطار التحضير لهذه الزيارة، يجري بوتين الخميس المقبل محادثات مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، على هامش قمة قادة دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في جوهانسبورغ، بحسب أوشاكوف.

وتعود آخر زيارة قام بها الرئيس الروسي للهند إلى تشرين الأول/أكتوبر 2016، حين شارك في قمة بريكس في غوا (غرب).

ومن جهته، زار رئيس الوزراء الهندي روسيا في أيار/مايو الماضي، واستقبله بوتين في منتجع سوتشي جنوب البلاد.

وتسعى موسكو إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الناشئة على خلفية التوتر مع الغربيين.

وتعتبر نيودلهي شريكًا حيويًا لروسيا في قطاع الدفاع.