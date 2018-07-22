مكتب التحقيقات ينشر وثائق بشأن مراقبة مستشار سابق لترامب

نشر مكتب التحقيقات الاتحادي، السبت، وثائق مرتبطة بمراقبة كارتر بيدج المستشار السابق للحملة الرئاسية لدونالد ترامب في إطار تحقيق بشأن ما إذا كان قد تآمر مع الحكومة الروسية لتقويض الانتخابات الأمريكية في 2016.

وتضمنت الوثائق التي بلغت 412 صفحة طلبات مراقبة تم تقديمها لمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية ومذكرات محيطة بالتحقيق مع بيدج.

وقال طلب التحقيق الذي قُدم في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، إن “مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن بيدج تعاون وتآمر مع الحكومة الروسية“.

وتتضمن الوثائق المنشورة طلبات ومذكرات تجديد قدمت في 2017، بعد تولي ترامب السلطة. ونفى بيدج أنه عميل للحكومة الروسية، ولم توجَّه له اتهاما تٌ بارتكاب أي جريمة.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” يوم السبت أنها تلقت نسخة من وزارة العدل بعد أن رفعت هي ومؤسسات إخبارية أخرى دعوى قضائية.

وقالت الوثائق المنشورة إن ” مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن الحكومة الروسية تنسق جهودها مع بيدج وربما مع أشخاص آخرين مرتبطين” بحملة ترامب .

وأضافت أن بيدج “أقام علاقات مع مسؤولين حكوميين روس ومن بينهم ضباط في المخابرات الروسية”.