بوتين يصادق على تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على سلسلة مراسم خاصة بتعيين المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الروسية الجديدة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” المحلية عن مصادر رسمية قولها، إن “بوتين وافق على تشكيلة الحكومة الجديدة مع الاحتفاظ بسيرغي لافروف وزيرًا للخارجية، وسيرغي شويغو وزيرًا للدفاع، وفلاديمير كولوكولتسيف وزيرًا للداخلية”.

وفي وقت سابق اليوم، عقد بوتين اجتماعًا في سوتشي مع رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، حيث أعرب عن موافقته على تشكيلة الحكومة الجديدة مع تعديلات طفيفة.

وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت عن استقالتها في 7 أيار/مايو الجاري، بموجب دستور البلاد، فور مراسم تنصيب بوتين لولاية رئاسية رابعة.

وصادق البرلمان الروسي على تعيين “مدفيديف” رئيسًا للحكومة المقبلة، وكلفه بتشكيلها.