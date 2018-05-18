الحوثيون مستعدون لتبادل كلي للأسرى مع السعودية والحكومة اليمنية

أعلن قيادي رفيع في ميليشيا الحوثي اليمنية، اليوم الجمعة، استعداد ميليشياته للتبادل الكلي للأسرى مع الحكومة الشرعية والسعودية.

جاء ذلك بحسب محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى “اللجنة الثورية العليا” التابعة للميليشيا، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وقال الحوثي: “‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏حاضرون للتبادل الكلي للأسرى إما مباشرة أو عبر الصليب الأحمر”.

وأشار إلى أنه أشعر الصليب الأحمر بهذا الموضوع “في لقاء جمع بينهم مؤخرًا”.

وأعلن الحوثي، استعداد جماعته للتبادل: “لو يريدوا من الساعة العاشرة صباحًا (اليوم) فيما يخص الأسرى اليمنيين وأيضًا السعوديين”.

وتقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين رفضوا إطلاق جميع الأسرى كـ”مبادرة حسن ثقة قبل أي مفاوضات”، وتتهمهم باعتقال واختطاف أكثر من 3 آلاف يمني، على رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وقيادات عسكرية وسياسية أخرى.

كما لا يعرف على وجه الدقة عدد أسرى الحوثيين لدى قوات الحكومة الشرعية والقوات السعودية، وأيضًا لا يعرف عدد أسرى المملكة لدى ميليشيا الحوثي.