مدير المخابرات الأمريكية: لا أعلم ما حدث خلال اجتماع ترامب وبوتين

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس، إنه لا يعلم ماذا حدث خلال الاجتماع الثنائي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

ويطلب جمهوريون وديمقراطيون في الكونجرس إجابات بشأن الاتفاقات التي ربما توصل إليها ترامب خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين يوم الاثنين واقتصر الحضور فيه على مترجمي الرئيسيين.

وواجه البيت الأبيض غضبا يتعلق بعدد من القضايا الخاصة بالقمة ومن بينها عدم مواجهة ترامب لبوتين بما توصلت إليه وكالات المخابرات الأمريكية بخصوص تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية عام 2016 واقتراح بوتين السماح للسلطات الروسية باستجواب مواطنين أمريكيين.

وقال كوتس خلال منتدى أسبن الأمني في كولورادو “حسنا أنتم على حق، لا أعلم ماذا حدث في ذلك الاجتماع”.

وأضاف “أرى أننا سنعرف المزيد بمرور الوقت وبعد أن تحدث الرئيس بالفعل عن بعض ما حدث. لكن هذا من صلاحيات الرئيس”.

وخلال مؤتمر صحفي مع بوتين بعد القمة، أجاب ترامب سؤالا عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 بطريقة ألقت بظلال من الشك على ما توصلت إليه المخابرات في الولايات المتحدة، كما ندد “بحماقة” السياسات الأمريكية.

ورد كوتس فورا على ذلك يوم الاثنين بإصدار بيان يؤيد فيه بشدة النتائج الأمريكية بأن روسيا تبذل “جهودا مستمرة وواسعة النطاق لتقويض ديمقراطيتنا”.

وردا عما دار بخلده عندما سمع تصريحات ترامب في هلسنكي، قال كوتس “حسنا رأيت حينها أنه يتعين علي أن أضع الأمور في نصابها الصحيح”.

وأضاف “تمنيت لو صدرت عنه تصريحات مختلفة لكنني أعتقد أنه تم توضيح الأمر”.

وقال ترامب يوم الثلاثاء، إنه أخطأ التعبير خلال المؤتمر الصحفي، مضيفا أنه يؤيد ما توصلت إليه وكالات المخابرات.

ووصف ترامب قمته مع بوتين بأنها “نجاح عظيم” لكنه تحدث بغموض عما ناقشه مع الرئيس الروسي.

وكتب ترامب تغريدة أمس الخميس، قال فيها إن الإرهاب وإسرائيل والانتشار النووي والهجمات الإلكترونية والتجارة وأوكرانيا والشرق الأوسط وكوريا الشمالية من بين القضايا التي تحدث بشأنها مع بوتين.

وقال بوتين إن القمة كانت ناجحة، وأشار أمس الخميس إلى أنها “أدت إلى بعض الاتفاقات المفيدة” لكنه لم يقدم تفاصيل.