بسبب تغريدة.. تركيا تحقق مع زعيم أكبر حزب معارض بتهمة الإساءة لأردوغان‎

فتحت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، تحقيقًا بحق زعيم حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، كمال قليجدار أوغلو، على خلفية نشره رسمًا كاريكاتوريًا مسيئًا لرئيس البلاد رجب طيب أردوغان.

وأوضحت النيابة، في بيان لها الأربعاء، أن قليجدار أوغلو نشر الرسم الكاريكاتوري المذكور عبر صفحته بموقع “تويتر”، لافتة إلى أنها فتحت على إثر ذلك تحقيقًا بحقه بتهمة “الإساءة إلى رئيس الجمهورية”، وفق قانون العقوبات التركي.

وخلال كلمة في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء، أعلن قليجدار أوغلو، أنه سينشر عبر “تويتر”، الرسم الكاريكاتوري المذكور، ووجّه نواب الحزب أيضًا للقيام بذلك تضامنًا مع أربعة طلاب اعتقلوا لعرضهم هذا الرسم الكاريكاتيري الساخر خلال مراسم تخرجهم.

ورفع الطلاب، وهم من جامعة الشرق الأوسط التقنية، في المراسم التي أقيمت في السادس من تموز/يوليو الجاري في أنقرة، لافتة طويلة عليها رسم كاريكاتيري لحيوانات تتشابه وجوهها مع وجه أردوغان تحت عنوان “عالم طيب” في إشارة لاسم الرئيس.

Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin. pic.twitter.com/D30J2cHsa6 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 17, 2018

وبالفعل، نشر قليجدار أوغلو الرسم عبر صفحته في “تويتر”، مرفقًا بجملة “ستتحمل الانتقاد والدعابة، عليك أن تتحمل. لا يمكنك منع الانتقاد والدعابة من خلال السجن”.

ونشرت مجلة ساخرة واسعة الانتشار الرسم الكاريكاتيري أولًا، وكان محور دعوى قذف رفعها أردوغان قبل 12 عامًا عندما كان رئيسًا للوزراء، لكن محكمة في أنقرة رفضت الدعوى وقالت إن الرسم لا يتعدى حدود حرية التعبير.