فتيات يتظاهرن أمام مكتب الرئيس الإيراني (صورة)

نظمت مجموعة من الطالبات الإيرانيات مع عوائلهن، صباح الأربعاء، تظاهرة أمام مكتب الرئيس حسن روحاني وسط العاصمة طهران، للمطالبة بدفع تعويضات مالية لهن من أجل إجراء عمليات جراحية بسبب تشوه وجوههن وأجزاء واسعة من أجسادهن نتيجة حريق تعرضت له مدرستهن في كانون الأول/ديسمبر 2012 بقرية “شين آباد”، إحدى توابع مدينة “بيرانشهر” بمحافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب إيران).

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن “عوائل 27 طالبة إيرانية تظاهرت أمام مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ لمطالبته بدفع تعويضات مالية من أجل إجراء عمليات جراحية لإزالة التشوه الذي حصل في وجوههن ومناطق مختلفة من أجسادهن”، مضيفة أن “عوائل الطالبات وصلت طهران قبل أسبوع قادمة من مدينة بيرانشهر”.

ورفعت الطالبات وعوائلهن شعارات تطالب وزير التعليم محمد بطحايي بمقابلتهن، وفقًا لموقع “آخرين خبر” المحلي، مشيرًا إلى أن “العوائل تعهدت بمواصلة التظاهر والاعتصام أمام مكتب الرئيس روحاني لحين حل مشاكلهن”.

بدوره، قال محامي تلميذات مدرسة “حسين أحمدي نياز”، إن “عوائل الفتيات حاولت الحصول على حقوقهن أو مقابلة أي مسؤول في البلاد، لكن السلطات لم ترد على طلباتهن”، مضيفًا: “إنهن انتظرن أسبوعًا في طهران للقاء وزيري التعليم والصحة، لكنهن لم ينجحن وأجبرن في النهاية على التظاهر أمام مكتب روحاني”.

وتعرضت 37 تلميذة لدرجات حروق مختلفة من 10% إلی 60% جراء حادث حريق ناتج عن احتراق تدفئة نفطية في مدرسة ابتدائية بقرية شين آباد التابعة لقضاء بيرانشهر، فيما خضعت بعض الطالبات لإجراءات جراحية مختلفة في إيران، وتوفيت طالبتان هما سيران يغانه، وساريا رسول زاده.

وكان وزير التعليم محمد بطحايي تعهد في وقت سابق بتكفل وزارة التربية والتعليم بعلاج هؤلاء الفتيات حتى لو تطلب الأمر إرسالهن إلى خارج إيران.