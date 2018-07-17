إيران تعلن اعتقال 4 أشخاص “خططوا لتنفيذ هجمات”

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية أربعة أشخاص يشتبه في أنهم “كانوا يخططون لتنفيذ هجمات”.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، يوم الثلاثاء، عن وزير الاستخبارات محمود علوي قوله، إن “قوات الأمن في جنوب إيران اعتقلت 4 أشخاص يشتبه في أنهم من نشطاء تنظيم داعش كانوا يخططون لتنفيذ هجمات”.

وفي العام الماضي، نفذ أعضاء التنظيم هجمات على البرلمان في طهران وضريح زعيم الثورة الإيرانية، آية الله روح الله الخميني، أسفرت عن مقتل 18 شخصًا على الأقل.

وقال علوي: “هذه المجموعة كانت لديها نية غرس الدمار في مناطق معينة، لكن العمليات لم تنفذ بسبب تدخل قوات الأمن في الوقت المناسب”.

وأضاف أن المجموعة يقودها رجل كان شقيقه لقي مصرعه أثناء قتاله في صفوف داعش بسوريا.

من ناحية أخرى، قال الحرس الثوري الإيراني، إن 3 أشخاص يشتبه في أنهم متطرفون، وأحد أفراد قوات الأمن، قتلوا في اشتباك السبت الماضي شمال غرب إيران.