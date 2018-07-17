السعودية تبدأ بمحاكمة 4 أشخاص تابعين لتنظيم داعش

بدأت محكمة سعودية، بمحاكمة 4 “إرهابيين” متهمين بانضمامهم لخلية تابعة لتنظيم داعش.

ويواجه الأشخاص الأربعة، تهم “زعزعة الأمن والاستقرار داخل السعودية، وشروعهم بالقيام بتفجير انتحاري تنفيذًا لأوامر صادرة لهم من عناصر التنظيم في سوريا“، إضافة إلى تهم أخرى، بحسب ما أفادت صحيفة “عكاظ” المحلية، يوم الثلاثاء.

وكشفت الجلسة الأولى التي عقدت أمس الاثنين، لمحاكمة المدّعى عليهم (جميعهم مواطنون) تلقيهم دعمًا كبيرًا يقدر بـ800 ألف ریال، من الممول المالي لنشاطهم من سيدة تدعى أم عبدالله.

وطالب المدعي العام بالنيابة العامة، رئيس الجلسة القضائية، بالحكم على المدّعى عليهم الأول والثاني والثالث بالقتل تعزيرًا، والحكم على الرابع بـ”عقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره”.