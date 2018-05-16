محاكمة بوسني مطلوب في تونس بتهمة المشاركة باغتيال “الزواري”

مثل بوسني، مطلوب في تونس، أمام محكمة في سراييفو اليوم الأربعاء، بسبب تهم تتعلق بالإرهاب على خلفية دوره المزعوم، في قتل تونسي قالت حركة حماس إنه أحد أعضائها.

وقال القاضي برانكو بريتش، إن تونس تتهم إلفير سراك بالتحريض على “أعمال إرهابية والانتماء لمنظمة إرهابية بالإضافة إلى الإخلال بالأمن العام والأمن الدولي”.

ونفى سراك، الذي تم اعتقاله أمس الثلاثاء، ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه كان في رحلة عمل في تونس في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وقال بيرتش، إن القرار بشأن ترحيل سراك سيتم اتخاذه قريبًا.

وقُتل مهندس الطيران وخبير الطائرات بدون طيار محمد الزواري بالرصاص في ديسمبر/ كانون الأول 2016، بالقرب من مدينة صفاقس.

وقالت السلطات التونسية، إنها اعتقلت 10 تونسيين لكن اثنين من الأجانب المتهمين بالتخطيط للقتل فرا.

وقالت حماس إنها تحمل إسرائيل مسؤولية قتل الزواري الذي كان عضوًا في الحركة لمدة 10 سنوات.

واعتقلت الشرطة الكرواتية في مارس/ آذار مواطنًا من البوسنة مطلوبًا في تونس بنفس التهم.

وقضت محكمة كرواتية الأسبوع الماضي بالسماح بترحيله إلى تونس، وقال محاموه إنهم سيستأنفون الحكم.