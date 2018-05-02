القبض على متورط باغتيال مهندس حماس التونسي محمد الزواري

أعلن القضاء التونسي، الأربعاء، التعرف على هوية الشخصين اللذين اغتالا مهندس الطيران التونسي محمد الزواري.

وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب (مجمع قضائي مختص في قضايا مكافحة الإرهاب): “تمّ التعرف على هوية العنصرين اللذين قاما بعملية اغتيال الزواري، وهما يحملان الجنسية البوسنية”.

وأضاف السليطي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، أنه “تم إلقاء القبض على أحد العنصريْن في كرواتيا، في 13 مارس (آذار) الماضي”.

ولم يحدد ما إن كان قد تمّ اعتقال العنصر الثاني أم أنه لا يزال طليقًا.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت السلطات التونسية مقتل المهندس محمد الزواري في مدينة صفاقس جنوبي تونس.

واتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل باغتيال الزواري الذي أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ”حماس”، أنه كان عضوًا فيها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهمت حركة حماس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، رسميًا، جهاز “الموساد”، بالمسؤولية عن اغتيال الزواري، عضو جناحها العسكري، بالتعاون مع جهات أخرى (لم تحددها)، قالت إنها قدمت له خدمات لوجستية.