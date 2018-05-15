نيكي هايلي تشيد بإسرائيل لـ”ضبط النفس ضد حماس”

أشادت سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، بإسرائيل، اليوم الثلاثاء، لتحليها بضبط النفس في الوقت الذي تقوم فيه حركة حماس الفلسطينية “بالتحريض على العنف منذ سنوات، وقبل وقت طويل من قرار الولايات المتحدة نقل سفارتنا” للقدس، حسب زعمها.

وقالت هيلي، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن العنف الدموي في غزة: “لا توجد دولة في هذه القاعة يمكن أن تتحلى بضبط النفس أكثر مما تقوم به إسرائيل”، وفق رويترز.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت نحو 60 فلسطينيًا خلال مواجهتها لمظاهرات منددة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في غزة، أمس الإثنين، تزامنًا مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.