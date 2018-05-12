لجنة الانتخابات بالمكسيك ترفض ملفات ترشح 17 متحولًا جنسيًا‎

رفضت لجنة انتخابات مكسيكية طلبات 17 مرشحًا ينتمون لأحزاب متنوعة، بعدما حاولوا التسجيل على أنهم من المتحولين جنسيًا إلى إناث، في الانتخابات التي تجرى في أول تموز/يوليو المقبل.

وقالت لجنة الانتخابات في ولاية واهاكا، جنوب المكسيك، في بيان، إن المرشحين السبعة عشر مُنعوا مؤقتًا من الترشح بسبب “الاشتباه في ارتكابهم مخالفات”.

ولم تذكر اللجنة أسبابًا أخرى لهذه الخطوة، لكنها قالت إنها “ستكون شديدة الانتباه في الالتزام بمبدأ المساواة الدستوري، وأن النساء لهن حق تقلد مناصب عامة”.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التي يختار فيها الناخبون رئيسًا جديدًا وآلاف المرشحين لمناصب محلية، فشلت في الحصول على عدد كافٍ من المرشحات، وعوضت هذا الفراغ بترشيح رجال قالوا إنهم تحولوا جنسيًا إلى نساء.

وتشتهر ولاية واهاكا بانتشار من يطلق عليهم الجنس الثالث أي من يجمعون سمات ذكورية وأنثوية.