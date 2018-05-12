المالكي: نخشى من تعرض نتائج الانتخابات العراقية “للقرصنة”‎

أبدى نائب الرئيس العراقي ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، السبت، خشيته من تعرض نتائج الانتخابات “للقرصنة” بعد استخدام الأجهزة الإلكترونية لأول مرة في الاقتراع.

وأضاف المالكي، على هامش إدلائه بصوته في المركز الانتخابي بفندق الرشيد وسط المنطقة الخضراء: “أبلغنا مفوضية الانتخابات وحذرناهم من نوايا تريد تحريف نتائج الانتخابات”.

وبحسب المالكي، فإن “هناك مشكلة حصلت في تصويت القوات الأمنية، إذ إن عددًا كبيرًا منهم لم يتمكنوا من التصويت بسبب تعطل الأجهزة الإلكترونية، وطالبنا المفوضية بالسماح لهم بالتصويت هذا اليوم، لكنها رفضت”.

ويصوت العراقيون لأول مرة في هذه الانتخابات ببطاقات تصويت إلكترونية يضعونها في أجهزة مخصصة لذلك. ورفضت للآن مفوضية الانتخابات العراقية مطالبات بعض القوى باستخدام التصويت الورقي العادي في حال تعطل الأجهزة الإلكترونية.

وبدأ العراقيون، صباح السبت، التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، الذي ينتخب بدوره رئيسي الوزراء والجمهورية.

وفي المجمل، يحق لأكثر من 24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل نحو 37 مليون نسمة.

وكان أكثر من 800 ألف من قوات الأمن والجيش ونحو مليون مغترب عراقي في 19 دولة أدلوا بأصواتهم على مدى اليومين الماضيين.

والانتخابات البرلمانية العراقية 2018، هي الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم “داعش” نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.