حظر انتساب المتحولين جنسيًا للجيش الأمريكي‎

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا، بمنع المتحولين جنسيًا من الخدمة في الجيش الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ،سارة ساندرز، أمس الجمعة، في بيان إن “ترامب ألغى السياسة السابقة فيما يتعلق بالسماح بخدمة المتحولين جنسيًا وقرر تطبيق السياسة الجديدة”، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأضافت “المتحولون جنسيًا ممن لديهم خلل في الجنس ويحتاجون إلى علاج طبي أو جراحة، سيتم استبعادهم من الخدمة العسكرية باستثناء بعض الظروف المحدودة”، دون مزيد من التوضيح.

وأردفت أن مثل هؤلا الأشخاص “غير مؤهلين للخدمة في الجيش، ويمثلون خطرًا كبيرًا على فعالية الجيش وقدرته القتالية”.

وتابعت أن التحول إلى هذه السياسة الجديدة “جاء بعد دراسة مكثفة من جانب كبار القادة العسكريين والمدنيين بمن فيهم قدامى المحاربين”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في 2016 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما إنهاء الحظر المفروض على خدمة المتحولين جنسيًا.

وفي تموز/يوليو 2017 نشر ترامب سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر أعلن فيها أنه لن يسمح بخدمة المتحولين.

وكتب ترامب في إحدى التغريدات “بعد التشاور مع جنرالات وخبراء عسكريين لن تسمح الولايات المتحدة للمتحولين جنسيًا بالخدمة بأي شكل في الجيش الأمريكي“.

وأضاف “يجب أن يركز جيشنا على النصر الحاسم والساحق بدلًا من أن تُثقله التكاليف الطبية الهائلة والتعطيل الذي قد يتسبب فيه المتحولون جنسيًا”.