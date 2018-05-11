ليبرمان يدعو الأسد لطرد سليماني وفيلق القدس الإيراني من سوريا

حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يوم الجمعة، الرئيس السوري بشار الأسد من مغبة الوجود العسكري الإيراني في بلاده، وقال إن أنشطة أقوى حلفاء الأسد في المنطقة لن تتسبب إلا في مزيد من الأضرار والمشكلات.

وقال ليبرمان للأسد، أثناء جولة في مرتفعات الجولان المحتلة: “إنه يجب أن يحذر خاصة من قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وهو فرع الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات خارج حدود إيران”.

وقال ليبرمان: “لدي رسالة للأسد، تخلص من الإيرانيين.. تخلص من قاسم سليماني وفيلق القدس.. إنهم لا يساعدونك.. إنهم لا يسببون سوى الضرر”.

وأضاف: “وجودهم لن يتسبب إلا في المشكلات والأضرار. تخلص من الإيرانيين وربما نستطيع أن نغيّر المزاج العام هنا”.

واتهمت إسرائيل، أمس الخميس، إيران بإطلاق صواريخ عليها من سوريا نحو مرتفعات الجولان المحتلة، في أول مرة تهاجم فيها إيران إسرائيل بالصواريخ.

وردت إسرائيل بشن أعنف ضربات جوية على سوريا منذ بداية الحرب الأهلية هناك في 2011، وقالت إنها هاجمت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية تقريبًا في سوريا.