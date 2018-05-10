الأسد يصف “الاتهامات” باستخدام أسلحة كيميائية في دوما بـ”المهزلة”‎

المصدر: ا ف ب

وصف الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، الاتهامات لقوات نظامه باستخدام أسلحة كيميائية في بلدة دوما الشهر الماضي بأنها “مهزلة”.

وقال الأسد في مقابلة مع صحيفة “كاثيميريني” اليونانية: “إذا شاهدت الفيديوهات، يتبين لك أنها مفبركة بالكامل”.

وأضاف: “عندما يكون هناك استخدام للأسلحة الكيميائية، كيف يمكن للأطباء والممرضين أن يظلوا سالمين أثناء عملهم في منطقة يفترض أنها شهدت استخدام الكيميائي دون أي ألبسة واقية، ودون أن يكون لديهم شيء لحمايتهم، كانوا يرشون المياه على الضحايا، وتعافى الضحايا لمجرد أن تم رشهم بالماء … إنها مهزلة”.

وتابع: “يتحدثون عن نحو 45 ضحية، عندما تستخدم أسلحة دمار شامل في مثل تلك المنطقة، من المفترض أن يكون هناك مئات أو ربما آلاف الضحايا في الوقت نفسه”.

ويؤكد الأسد أن جيشه تخلى عن ترسانة الأسلحة الكيميائية في 2013.

وقال: “دعنا نفترض أن لدى الجيش أسلحة كيميائية، متى ينبغي أن تستخدم؟ … يجب أن يكون ذلك في منتصف المعركة … وليس عندما يكون الجيش أنهى المعركة وبات يسيطر بشكل كامل” على المنطقة.

وأدت مشاهد أطفال وبالغين يعانون على ما يبدو من آثار هجوم بغاز سام، إلى استنكار دولي.

وأثار التسجيل المروع من هجوم مفترض بالغاز السام في الـ 7 من نيسان/أبريل تنديدًا في العالم وتسبب بضربات غربية غير مسبوقة على منشآت عسكرية سورية.