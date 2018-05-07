وزير إسرائيلي يهدد بقتل الأسد إذا استخدمت إيران أراضي سوريا ضد بلاده

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الاثنين، إن إسرائيل قد تقتل الرئيس السوري بشار الأسد وتطيح بحكومته إذا استخدمت إيران الأراضي السورية في تنفيذ هجمات ضدها.

وزعم شتاينتز وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكتروني (واي نت) أن “إسرائيل لم تتدخل في الحرب الأهلية (السورية) حتى الآن”.

وأوضح “إذا استمر الرئيس السوري بشار الأسد في السماح لإيران بالعمل داخل أراضي سوريا ستصفيه إسرائيل وتطيح بنظامه”.

وأشار إلى “أنه إذا سمح الأسد لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية ضدنا، لمهاجمتنا من الأراضي السورية، فعليه أن يعرف أنها ستكون نهايته”.