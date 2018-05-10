ليبرمان: آمل أن يكون القتال مع إيران في سوريا قد انتهى

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان اليوم الخميس، إنه يأمل أن تكون أحدث جولة من العنف مع إيران على الحدود السورية قد انتهت.

وأضاف ليبرمان في مؤتمر هرتزليا الأمني قرب تل أبيب، “آمل أن نكون انتهينا من هذا الفصل وأن يكون الجميع قد فهم الرسالة”.

وقالت إسرائيل إن القوات الإيرانية في سوريا شنت هجومًا صاروخيًا على قواعد عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجولان في وقت مبكر اليوم الخميس، مما أدى إلى واحدة من أعنف الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ بدء الصراع هناك في 2011.

وذكر ليبرمان أن إسرائيل قصفت “تقريبًا كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا”.

وأضاف، أنه لم تسقط أي صواريخ إيرانية داخل أراض تحت سيطرة إسرائيل، وأنها إما لم تصل لأهدافها أو أسقطتها الدفاعات الإسرائيلية.

وفتحت المدارس الإسرائيلية في مرتفعات الجولان أبوابها كالمعتاد صباح اليوم. وكانت صافرات الإنذار قد دوت في المنطقة أمس، ودفعت السكان للتوجه إلى المخابئ.