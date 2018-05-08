إسرائيل تفرج عن جندي قتل جريحًا فلسطينيًا

المصدر: ا ف ب‎

أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح الجندي ايلئور عزريا الذي أدين بقتل فلسطيني جريح، بعد انتهاء مدة عقوبة حبسه البالغة 9 أشهر.

وحكم على ايلئور عزريا الذي يحمل الجنسية الفرنسية -أيضًا- في البداية بالسجن 18 شهرًا لقتله عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في مدينة الخليل، بينما كان هذا الأخير ممددًا أرضًا ومصابًا بجروح خطرة دون أن يشكل خطرًا ظاهرًا، بعد زعم الجندي تنفيذه هجومًا بسكين على جنود إسرائيليين.

وخفض رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت بعدها العقوبة بأربعة أشهر في آذار/مارس قبل ان تأمر لجنة بخفض جديد للعقوبة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن سابقًا أن موعد إطلاق سراح الجندي عزرا سيكون في العاشر من أيار/مايو الحالي، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية أوردت أن الموعد تم تقريبه ليتمكن عزريا من حضور زفاف شقيقه.

وغالبًا ما يتم تخفيض عقوبة المحكومين في إسرائيل بالثلث في حالة حسن السلوك.

وبدأ عزريا الذي كان يبلغ 19 عامًا عند قتله الشريف بقضاء عقوبته في الـ 9 من آب/أغسطس 2017.

وصور ناشط، عزريا وهو يطلق رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل، وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الإنترنت، وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية.

وكان الشريف أقدم قبلها مع شاب فلسطيني آخر على طعن جندي ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة. وقتل الفلسطيني الآخر ويدعى رمزي القصراوي بالرصاص.

وأثار الحكم في هذه القضية انقسامًا كبيرًا داخل الرأي العام الإسرائيلي، بين الذين يدعون إلى التزام الجيش بشكل صارم بالمعايير الأخلاقية، والذين يؤكدون ضرورة مساندة الجنود في وجه الهجمات الفلسطينية.