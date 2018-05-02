إسرائيل تتهم شابًا فلسطينيًا بطلب إطلاق النار عليه ليتقاضى راتبًا من حماس

اتهم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، شابًا فلسطينيًا طلب من جنود الاحتلال المتمركزين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، إطلاق النار عليه أثناء المواجهات الحدودية، بالسعي للحصول على راتب شهري بقيمة 500 دولار أمريكي من حركة حماس.

ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، يدعى الشاب مصطفى البنا ويبلغ من العمر 20 عامًا، وتم اعتقاله على حدود التماس بين قطاع غزة وإسرائيل، بتهمة الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة، وانضمامه لحركة حماس منذ عام 2007، وفعاليته بالمشاركة في مسيرات العودة التي انطلقت منذ نحو شهر.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام ضد الشاب البنا، في المحكمة القطرية في بئر السبع، من بينها الاشتباه بمشاركته في حفر الأنفاق مع حركة حماس في منطقة حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى مشاركته في وحدة العلاج الطبية التابعة للحركة.

واعتقل البنا أثناء اجتيازه السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، بالإضافة إلى آخرين حاولوا التسلل شرق غزة أثناء المواجهات التي بدأت في 30 مارس/ آذار، وتمتد إلى منتصف شهر مايو/ أيار الجاري.