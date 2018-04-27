مستشار عباس للشؤون الدينية: مسيرات العودة “مغامرة” بأرواح الفلسطينيين

اعتبر مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش، أن مسيرات العودة الكبرى التي تنظمها حركة حماس على حدود قطاع غزة “مغامرة” بأرواح الفلسطينيين.

وقال الهباش خلال خطبة الجمعة في مسجد التشريفات برام الله:” ما يجري في غزة مغامرة من قبل الحركات المسلحة بأرواح النساء والأطفال والشباب على حدود غزة” مضيفًا:”الحركات الإسلامية تريد إعادة إنتاج نفسها بالدماء، من خلال إرسال المواطنين العزل إلى حدود غزة للموت”.

وتابع :”لدينا كثير مما سنقوله وسنفعله مع حماس والاحتلال وغيرهم، والمجلس الوطني هو الخطوة الأولى لذلك، نحن ذاهبون إلى المجلس الوطني لأنه مجلس حماية المشروع الوطني وله ما بعده”.

وأشار الهباش إلى أن :” كل من يتخلف عن اللحاق بالمسيرة الوطنية الوحدوية التي تسير عليها منظمة التحرير من خلال دورة المجلس الوطني المقبلة، مجرد متخاذلين يغلبون المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية”.

وختم قائلًا:” القرار هو قرار مجلس الدولة الفلسطينية وليس قرار المتخلفين عنه، وسيندمون وسيطوي التاريخ صفحتهم”.

يذكر أن مسيرات العودة الكبرى مازالت مستمرة، وأدت إلى سقوط 42 شهيدًا وآلاف الجرحى، في ظل غياب المصالحة الفلسطينية، واعتذار حركة حماس وبعض الفصائل عن المشاركة في اجتماع المجلس الوطني، المقرر عقده نهاية أبريل/ نيسان الجاري.