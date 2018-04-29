الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين على حدود غزة

أفاد موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبري، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة فلسطينيين واعتقل آخر، في حادثين منفصلين قُرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.

وبحسب المصدر قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي:”وقع حدثان منفصلان على الحدود مع غزة، في الأول قُتل فلسطيني، واعتُقل الآخرعندما حاولا التسلل عبر السياج الفاصل، وفي الحادث الثاني قُتل فلسطينيان”.

وبحسب الإعلام العبري، ادَّعى الجيش الإسرائيلي أن الشبان الفلسطينيين حاولوا زرع عبوات ناسفة على مقربة من نقاط الجيش المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.