كوريا الجنوبية: كيم جونغ وعد بإغلاق موقع التجارب النووية

المصدر: أ ف ب

أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وعد بدعوة خبراء أميركيين وصحافيين للتحقق من إغلاق موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية الشهر المقبل.

وقال كيم خلال القمة التي جمعته مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الجمعة إنه سيُغلق موقع التجارب النووية في بلاده في أيار/مايو المقبل، بحسب ما ذكر مكتب مون.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية يون يونغ-تشان “أن الرئيس الكوري الشمالي قال إنه سينفذ (عملية) إغلاق موقع التجارب النووية في أيار/مايو، وأنه سيدعو قريبًا خبراء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لكشف العملية للمجتمع الدولي بشفافية”.

وجرت قمة تاريخية الجمعة بين كيم ومون تعهد الزعيمان خلالها بالعمل على إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وإرساء سلام دائم فيها.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن التحضيرات “تسير في شكل جيد جدًا” استعدادًا للقمة التي سيعقدها مع الزعيم الكوري الشمالي.