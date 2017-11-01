مساع في الكونغرس الأمريكي لسحب قرار إعلان الحرب على كوريا الشمالية من دونالد ترامب

تقدم نواب ديمقراطيون، في مجلس الشيوخ الأمريكي، بمشروع قانون، أمس الثلاثاء، يقولون إنه يمنع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أن يبادر بتوجيه ضربة نووية أولى لكوريا الشمالية، ما يلقي الضوء على القضية قبل أيام من أولى زيارات ترامب الرئاسية لآسيا.

وقال السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، الراعي الرئيس لمشروع القانون المقترح، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: “أشعر بالقلق من ألا يتحرى المستشارون حماس الرئيس”.

وأبدى بعض الجمهوريين كذلك قلقهم من أسلوب خطابة ترامب لكن لم يدعم أي منهم مشروع القانون الذي يؤيده سبعة ديمقراطيين والسي-ناتور المستقل بيرني ساندرز.

ويسيطر الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وليس هناك ما يشير إلى أن زعماء الكونغرس سيسمحون بالتصويت على هذا التشريع، ولم تحقق مشروعات قوانين مشابهة طرحت في وقت سابق هذا العام أي تقدم.

لكن مؤيدي المشروع يقولون إنهم قد يحاولون تمريره في وقت لاحق هذا العام بطرحه كتعديل لتشريع يتعين الموافقة عليه مثل مشروع قانون الإنفاق.

ومن شأن هذا الإجراء منع ترامب، أو أي رئيس أمريكي آخر، من شن هجوم على كوريا الشمالية أو إنفاق المال على ضربة عسكرية دون موافقة الكونغرس ما لم تبدأ كوريا الشمالية بمهاجمة الولايات المتحدة.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبيونغيانغ، بعد سلسلة من التجارب النووية والصاروخية، التي أجرتها كوريا الشمالية، والحرب الكلامية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إن كوريا الشمالية قد تتمكن خلال بضعة أشهر فقط من تطوير القدرة على توجيه ضربة للولايات المتحدة بسلاح نووي، وهو افتراض تعهد ترامب بأنه لن يتحقق.