كوريا الجنوبية تعترض طائرة استطلاع صينية

قالت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إنها أرسلت طائرات عسكرية لاعتراض طائرة صينية دخلت منطقة تمييز الدفاع الجوي الخاصة بها، وذلك بعد أقل من شهرين من تقديم سول شكوى رسمية في أعقاب توغل مماثل.

وقالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، في بيان صدر عنها، السبت، إنها “تعتقد أن الطائرة الصينية هي طائرة استطلاع عسكرية، وإنها قضت نحو أربع ساعات داخل منطقة تمييز الدفاع الجوي الخاصة بالبلاد”.

وستكون هذه الحادثة الثالثة على الأقل من هذا النوع منذ بداية العام.

واستدعت كوريا الجنوبية السفير الصيني في شباط/فبراير الماضي؛ لتقديم احتجاج رسمي.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب التعقيب، اليوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في شباط/فبراير، إن “الرحلات التي قامت بها الطائرات تتماشى تمامًا مع القانون الدولي وممارساته، وإن مناطق تمييز الدفاع الجوي ليست مجالات جوية محلية”.

وتكثف الصين نشاط قواتها الجوية بعيدًا عن سواحلها، ويشمل ذلك إرسال بعثات جوية إلى غرب المحيط الهادي، حيث تمر هذه الطائرات غالبًا عبر سلسلة جزر في جنوب اليابان وحول تايوان.

وبشكل عام، تنفي الصين أي نوايا عدوانية من جانبها.

لكن الحكومة تقول، إن المناورات القريبة من تايوان، تهدف لتوصيل رسالة للجزيرة، مفادها أنه ستكون هناك عواقب إذا حاولت تايوان الاستقلال رسميًا عن الصين.