طالبان تسيطر على منطقة شمال أفغانستان وتهاجم قاعدة للجيش جنوب البلاد

سيطر مسلحون من حركة طالبان، اليوم السبت، على منطقة في شمال أفغانستان، فيما أسفر انفجار قنبلة في قاعدة للجيش بإقليم هلمند جنوب البلاد عن مقتل 5 أشخاص.

وقال عضو المجلس المحلي سيد أسد الله سادات: إن مسلحين سيطروا على مقر إقامة الحاكم ومقر الشرطة في (أق تابا) بمنطقة قلعة (ذال) بإقليم (قندوز)، وإن قوات الحكومة الأفغانية تقاتل لطردهم.

بدوره، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد: إن مقاتلي الحركة سيطروا على مقر الشرطة و10 نقاط تفتيش أمنية، وسوق في قلعة ذال شمالي مدينة قندوز.

سيارة ملغومة

وفي الطرف الآخر من البلاد في إقليم هلمند، ذكر بيان من مكتب الحاكم الإقليمي، أن مسلحين شنوا هجومًا بسيارة ملغومة على قاعدة للجيش في منطقة ند علي، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وجندي.

وأعلنت طالبان قبل أيام البداية الرسمية لهجوم الربيع السنوي، في مواصلة للقتال العنيف الذي دار في أنحاء أفغانستان في الآونة الأخيرة مع ميل الطقس نحو الدفء.

وأعلنت الولايات المتحدة في العام الماضي انتهاج استراتيجية أكثر شدة، من خلال تكثيف الضربات الجوية وتقديم المزيد من المساعدة لقوات الحكومة الأفغانية التي تقاتل المتشددين، مما أثار رد فعل من طالبان التي قالت إنها ستستهدف قوات أمريكية في حملتها خلال الربيع.

ويهدد القتال الاستعدادات التي تجري لانتخابات تشريعية ومحلية مقررة في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

سقوط صاروخ

وفي إقليم ننكرهار شرق البلاد، سقط صاروخ أطلقه مسلحون من طالبان على منزل في منطقة هودي بحي كوشته، مساء يوم أمس الجمعة، وأسفر ذلك عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 3.

وقال المتحدث المحلي باسم إقليم ننكرهار عطاء الله خوجياني: إن من بين القتلى 3 نساء، كما أصاب الهجوم امرأتين وطفلًا.

وتتباين تقديرات مساحة المناطق التي تسيطر عليها طالبان، لكن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” تقدر أن 56% من مساحة البلاد تخضع لسيطرة الحكومة، وقدّر مسح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) هذا العام أن المسلحين ينشطون في 70% من أفغانستان.