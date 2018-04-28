مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 إثر هجوم انتحاري جنوب أفغانستان‎

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون، اليوم السبت، جرّاء هجوم انتحاري في إقليم هلمند، جنوب أفغانستان، حسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء “خامه برس” المحلية، عن بيان للمكتب الإعلامي في الإقليم، أن انتحاريًا فجّر سيارة محملة بالمتفجرات قرب قاعدة للجيش.

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 مدنيين وشرطي.

وردًا على الهجوم، ذكرت حكومة الإقليم في بيان منفصل أن “عمليات مكافحة الإرهاب ستظل مستمرة في أنحاء مختلفة من هلمند ولن تردعنا مثل تلك الهجمات عن القضاء على المسلحين”.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 06:00 ت.غ.