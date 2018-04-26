شاهد.. الصور الأولى للقاء زعيم كوريا الشمالية بوزير خارجية أمريكا

نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على “فيسبوك” الصور الأولى التي جمعت زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وقال حساب البيت الأبيض: “تم إطلاق سراحها للتو.. صور وزير الخارجية بومبيو في كوريا الشمالية”.

وأضاف أن “الوزير بومبيو سيقوم بعمل ممتاز يساعد الرئيس ترامب على قيادة جهودنا لنزع النووي من شبه الجزيرة الكورية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف في وقت سابق، خلال حوار هاتفي مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن مايك بومبيو التقى بالفعل الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

لكنه رفض الخوض في تفاصيل هذا الاجتماع، الذي وصفه بـ”السري”.