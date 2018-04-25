ترامب يلتقي رئيس “أبل” في البيت الأبيض لبحث التجارة

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، مع تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة “أبل”، لمناقشة قضايا التجارة في الوقت الذي يواجه فيه قطاع التكنولوجيا مخاطر محتملة، من نزاع بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات.

والصين مركز تصنيع للشركة المنتجة لهواتف “آيفون” وشركات أخرى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الاجتماع يركز على مناقشة التجارة، وفي وقت لاحق، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الاجتماع اختُتم، لكن لم تصدر حتى الآن أي تعليقات بشأن تفاصيل المناقشات.

و”أبل” هي أكبر شركة للتكنولوجيا في العالم، ولها روابط قوية مع الصين حيث يجري تصنيع الكثير من منتجاتها للتصدير حول العالم.

وحث كوك على تخفيف التوترات بين أمريكا والصين، ودعا إلى مزيد من الانفتاح في التجارة، بعد أن تفجر النزاع التجاري الشهر الماضي بين أكبر اقتصادين في العالم.